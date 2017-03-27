Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Tatlıca Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında vatandaşlar bir erkek cesedi buldu.

Ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sulama kanalından çıkarılan ceset, yapılan incelemenin ardından Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemelerde üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 20 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu bildirildi. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

