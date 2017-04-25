Sızma girişimi: 6 terörist öldürüldü

ALINAN bilgilere göre, Çukurca ilçesindeki Pirinçeken bölgesindeki hududa sıfır noktada bulunan Güven Dağı Üs Bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristler, 2. Hudut Tugayı hudut kartalları tarafından tespit edildi. İnsansız hava aracı ile takip edilen 3 terörist, Hava Kuvvetlerine ait F-16 ile Kuzey Irak’ın Nirveseytu Tepe civarında etkisiz hale getirildi.

Güven Dağı bölgesindeki birliğe sızma girişiminde bulunan 3 terörist ise hava harekatı sonucu Yayladere mevkiinde etkisiz hale getirildi. Toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar devam ediyor.



