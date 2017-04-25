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Silahlı kavga: 6 yaralı

Aksaray'a bağlı Güvcünkaya Köyü'nde iki  komşu aile arasında evin önündeki hurda demir parçaları çalındığı iddiasıyla çıkan kavgada 2 kişi silahla, 4 kişide taş, sopa, yumruk ve tekme darbeleri sonucu yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı

Silahlı kavga: 6 yaralı

Aksaray'a bağlı Güvcünkaya Köyü'nde iki  komşu aile arasında evin önündeki hurda demir parçaları çalındığı iddiasıyla çıkan kavgada 2 kişi silahla, 4 kişide taş, sopa, yumruk ve tekme darbeleri sonucu yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı

25 Nisan 2017 Salı 11:34
Silahlı kavga: 6 yaralı
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DÜN akşam merkeze bağlı Güvcünkaya Köyü'nde meydana gelen olayda 55 yaşındaki Ömer Ok, iddiaya göre komşusu 48 yaşındaki Ramazan Telci'nin evine gidip Telci'ye oğlu 14 yaşındaki oğlu S.T.'nin evlerinin önündeki hurda demir parçalarını çalıp, sattığını öne sürdü. Telci, oğlu S.T.'nin hırsızlıkla ilgisinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine iki komşu arasında tartışma başladı.

Tartışmaya Ömer Ok'un eşi 52 yaşındaki Nadire Ok, oğulları 33 yaşındaki Bayram ve 23 yaşındaki Ferdi Ok ile Telci'nin 16 yaşındaki oğlu N.T.'nin de katılması üzerine tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Bu sırada okuldan dönen S.T., babası ve ağabeyine Bayram Ok ve Ferdi Ok'un saldırdığını gördü. Koşarak eve giren S.T.  duvarda asılı av tüfeğini alıp Bayram Ok ve Ferdi Ok'un üzerine ateş açtı. 2 kardeş vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Bayram ve Ferdi Ok ile aldığı taş, sopa, tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralanan babası Ömer Ok, annesi Nadire Ok ile komşuları Ramazan Telci ve oğlu N.T. kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. S.T. ise olay yerine gelen jandarmaya, silahla ateş ettiğini belirtip teslim oldu. Soruşturma sürüyor.

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