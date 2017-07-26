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Sevgilisi ile dolaşan genci öldürüp genç kızı kaçırdılar

Ankara'da kız arkadaşıyla dolaşan genci silahla vurup öldürdükten sonra otomobilini gasp eden saldırganlar, kız arkadaşını da aynı araçla kaçırdılar

Sevgilisi ile dolaşan genci öldürüp genç kızı kaçırdılar

Ankara'da kız arkadaşıyla dolaşan genci silahla vurup öldürdükten sonra otomobilini gasp eden saldırganlar, kız arkadaşını da aynı araçla kaçırdılar

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:37
Sevgilisi ile dolaşan genci öldürüp genç kızı kaçırdılar
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ANKARA'DA kız arkadaşıyla gezerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti. Şahısın otomobilini gasp eden saldırganlar, kız arkadaşını da aynı otomobille kaçırdı.

GENCİ VURUP KIZ ARKADAŞINI KAÇIRDILAR

Olay, gece saatlerinde  Çankaya'da meydana geldi. Kız arkadaşı ile birlikte babasına ait 06 AP 689 plakalı otomobille İmrahor Caddesi'nin kenarında bulunan boş araziye gelen bir kişi, burada silahlı kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Bir süre yaşanan arbedenin ardından saldırganlar, şahsı tabancayla ağır yaraladı. Kanlar içinde yerde kalan şahsın otomobilini gasp eden saldırganlar, kadını da araca zorla bindirerek olay yerinden kaçtı.

SALDIRGANLARIN ELİNDEN KURTULAN KADIN, KARAKOLA SIĞINDI

Bir süre sonra saldırganların elinden kurtulan kadın, polis karakoluna sığınarak olayı anlattı. Hemen harekete geçen polis ekipleri, kaçan otomobilin yakalanması için alarma geçti.

AĞIR YARALANAN GENCİN OLAY YERİNDE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ve cinayet büro ekipleri, saldırıya ilişkin delilleri topladı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere  Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

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