'Senden bıktım' lafına kızdı bir kutu ilaç içti 

EDİNİLEN bilgiye göre, Erzurum’un Yakutiye İlçesinde meydana gelen olayda okulda rahatsızlanan epilepsi hastası N.B. (17) babasını arayarak durumu bildirdi. Baba, N.B.’ye “senden bıktım” diyerek telefonu kapattı. Bunun üzerine babasının kullandığı cümleye sinirlenen N.B. yanında bulunan bir kutu hapı içti.

Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan N.B. tedavi altına alındı.

Hastanın durumunun iyi olduğu bildirildi.

