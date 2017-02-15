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15 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Şubat Günlük Burç Yorumu

'Senden bıktım' lafına kızdı bir kutu ilaç içti 

Rahatsızlanan epilepsi hastası genç kız, babasından ‘senden bıktım’ lafını duyunca yanında bulunan bir kutu ilacı içti.

'Senden bıktım' lafına kızdı bir kutu ilaç içti 

Rahatsızlanan epilepsi hastası genç kız, babasından ‘senden bıktım’ lafını duyunca yanında bulunan bir kutu ilacı içti.

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:12
'Senden bıktım' lafına kızdı bir kutu ilaç içti 
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EDİNİLEN bilgiye göre, Erzurum’un Yakutiye İlçesinde meydana gelen olayda okulda rahatsızlanan epilepsi hastası N.B. (17) babasını arayarak durumu bildirdi. Baba, N.B.’ye “senden bıktım” diyerek telefonu kapattı. Bunun üzerine babasının kullandığı cümleye sinirlenen N.B. yanında bulunan bir kutu hapı içti.
Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan N.B. tedavi altına alındı.
Hastanın durumunun iyi olduğu bildirildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
EpilepsiErzurumİlaçİntihar
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