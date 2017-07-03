Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 34°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100528
ALTIN
140.520
DOLAR
3.5414
STERLIN
4.5856
EURO
4.0276
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Tatil hastalıklarından korunmak için 10 öneri
Tatil hastalıklarından korunmak için 10...
'Erkekler en çok meme küçültme ameliyatı yaptırıyor'
'Erkekler en çok meme küçültme...
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?

Rüşvetten yakalanan polis: FETÖ bana komplo kurdu

Diyarbakır'da geçen yıl, yolda gördükleri cezaevi firarisinden "Terör dosyan var" diyerek 4 bin 500 lira rüşvet aldığı iddia edilen 2 Terörle Mücadele polisinin 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı

Rüşvetten yakalanan polis: FETÖ bana komplo kurdu

Diyarbakır'da geçen yıl, yolda gördükleri cezaevi firarisinden "Terör dosyan var" diyerek 4 bin 500 lira rüşvet aldığı iddia edilen 2 Terörle Mücadele polisinin 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:34
Rüşvetten yakalanan polis: FETÖ bana komplo kurdu
banner404

TUTUKLU sanık Mustafa B. savunmasında, kendisine kumpas kurulduğunu ve gözaltında dövüldüğünü söyledi. 
Diyarbakır'da, geçen yıl 6 Aralık günü arkadaşı ile birlikte yürüyen cezaevi firarisi 28 yaşındaki Ş.T., Terörle Mücadele ekibi tarafından göz takibine alındı. Ş.T.'nin, kuruyemişçi dükkanına girdiğini gören TEM ekibi, bir süre sonra işyerine girerek, kimlik kontrolü yaptı. Kontrol sırasında üzerinde kimlik olmayan Ş.T., ekip aracına bindirildi.
Araçta polislere 2 yıldır cezaevi firarisi olduğunu söyleyen Ş.T.'ye, polis memurları Oğuzhan B. ve Mustafa B. tarafından "Terörden dosyan var" denildi. İddiaya göre Ş.T.'yi ekip aracı ile boş bir araziye götüren polisler, kaza yapmış iki polis aracı için 10 bin lira vermesi durumunda kendisini serbest bırakacaklarını söyledi. Pazarlık sonucu şüphelileri 5 bin lira vereceğine ikna eden Ş.T., patronundan para almak için polislerle birlikte işyerine gitti. İşyerinde polislerden Oğuzhan B.'yi alacaklısı olarak tanıtan Ş.T., patronundan borcunu ödemek için 5 bin lira istedi. Patronun borcu üstlenerek, 5 bin lirayı yarın vereceğini söylemesi üzerine polisler ekip arabası ile bölgeden ayrıldı.
PATRONUNA GERÇEĞİ ANLATTI
Paranın teslim edileceği gün işyerine gelerek gerçeği anlatan Ş.T., patronundan yardım istedi. Patronun durumu arkadaşı olan emekli bir polise anlatması üzerine, olay Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesine iletildi. Rüşvet için hazırlanan 4 bin 500 liranın seri numarasını alıp kameraya kaydeden KOM ekibi, Ş.T.'ye parayı buluşma noktasına götürüp, şüphelilere vermesini söyledi. Seri numarası alınmış paraları buluşma noktasına götüren Ş.T., 4 bin 500 lirayı şüpheli Oğuzhan B.'ye verdi. Paranın teslim edilmesi ile operasyon başlatan polis, Oğuzhan B., Mustafa B. ve olayda telefonu kullanılan kıraathane sahibi E.Y.'yi gözaltına aldı. İlk aramada paraları bulamayan ekipler, daha sonra şüphelilerin araçlarını Emniyet Müdürlüğü'ne götürüp, detaylı bir şekilde aradı. İkinci aramada Mustafa B.'nin aracının sarkmış tavanını açan polis, seri numarası alınmış paralardan 3 bin 500 lirayı buldu.
RÜŞVETİ İTİRAF ETTİ, SERBEST BIRAKILDI
Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli polisler Oğuzhan B. ve Mustafa B. ile olayda telefonu kullanılan kıraathaneci E.Y., daha sonra savcılığa sevk edildi. Savcılıkta işlemleri yapılan 3 şüpheli tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Hakimlik'te emniyetteki ifadesini değiştireceğini söyleyen Oğuzhan B., olayı itiraf etti. Sorgulamaların ardından olayda telefonu kullanılan E.Y. ve suçun ortaya çıkmasında göstermiş olduğu samimi itirafı nedeniyle Oğuzhan B.'nin adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmasına, Mustafa B.'nin ise 'Rüşvet' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklanmasına karar verildi.
 
Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli polisler Oğuzhan B. ve Mustafa B. hakkında 'Rüşvet' iddiasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 
İddianamenin kabul edilmesinin ardından sanıklardan Mustafa B.'nin tutuklu, Oğuzhan B.'nin ise tutuksuz olarak yargılanmasına Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.
'GÖZALTINDA DARP EDİLDİM'
Duruşmada ifadesi alınan tutuklu sanık Mustafa B. kendisine komplo kurulduğunu öne sürerek şöyle dedi:
"2009 yılından beri Diyarbakır Terörle Mücadele Şubesi'nde görev yapıyorum. Oğuzhan bana bir şahısta parası olduğunu ve bu kişiye ulaşamadığını söyledi. Olay günü Oğuzhan ve Deniz borç konusunu görüşmek üzere araca bindiler. Onları Ofis semtinde arabadan indirdim. Daha sonra onları aldığımda borç meselesini hallettiklerini söylediler. Parayı alacağı gün yine Ofis semtine geldik. Oğuzhan dükkana gidip, geleceğini söyledi. Polisler bizi aldıktan sonra şubeye götürdü. Şube Müdürü'nün odasındayken bir polis gelerek arabada parayı bulduğunu söyledi. Bu polisi itekleyince, boğazımı sıktı ve aramızda arbede yaşandı. Polis memurları sorgu sırasında ağır küfürler ettiler. Polisler kendi bildikleri gibi ifade yazdılar. Ayrıca emniyette darp edildim. KOM şubenin başındaki isim FETÖ'den ihraç edildi. Aynı şubeden 27 kişi ihraç edildi. Bana komplo yapıldığını düşünüyorum. Dosyadaki bazı belgeler sahtedir. Bana bu komployu kuranların hepsi ihraç edildi. Benim FETÖ'ye karşı olduğum herkes tarafından biliniyordu. Bu olay bir kurgudur."
Daha sonra görüşünü açıklayan savcı, tutuklu polisin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararlarını açıklayan mahkeme. sanık Mustafa B.'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek, diğer sanık Oğuzhan B. hakkında da, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.  

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
PolisRüşvetFetöDiyarbakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya fazlezlerde can pazarı
Antalya fazlezlerde can pazarı
Alanya'da korkutan motosiklet kazası
Alanya'da korkutan motosiklet kazası
Babasını öldüren gence 24 yıl, vur diyen anneye ömürboyu
Babasını öldüren gence 24 yıl, vur diyen anneye ömürboyu

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals