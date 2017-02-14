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Reina saldırısının planlayıcısı Antalyalı çıktı

Burdur'da hakkında tutuklama kararı verilen İstanbul'daki Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu belirlenen Antalya nüfusuna kayıtlı, aynı zamanda Fransa vatandaşı A.S. İstanbul'da yakalandı

Reina saldırısının planlayıcısı Antalyalı çıktı

Burdur'da hakkında tutuklama kararı verilen İstanbul'daki Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu belirlenen Antalya nüfusuna kayıtlı, aynı zamanda Fransa vatandaşı A.S. İstanbul'da yakalandı

14 Şubat 2017 Salı 12:09
Reina saldırısının planlayıcısı Antalyalı çıktı
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SAVCILIK, şüphelinin üzerinden Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evin kira kontratının ele geçirildiğini açıklandı.Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bir süredir DEAŞ terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yapılan, yılbaşı gecesi İstanbul'da düzenlenen Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu belirlenen ve Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evin kira kontratını üzerinde bulundurduğu tespit edilen Antalya nüfusuna kayıtlı, aynı zamanda Fransa vatandaşı A.S.'nin İstanbul'da yakalandığı belirtildi. 2 gün önce yakalandığı belirtilen erkek şüpheli A.S. hakkında Burdur Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama kararı verildiği kaydedildi. A.S.'nin 2009 yılından bu yana Fransa'da ikamet ettiği ve Reina saldırısının ardından 10 Ocak'ta hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Son Güncelleme: 14.02.2017 12:22
Anahtar Kelimeler:
ReinaAbdulkadir MasharipovBurdur Cumhuriyet Başsavcılığı
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