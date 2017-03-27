Polisin şüphesi uyuşturucudan kurtarıyor

EDİNİLEN bilgiye göre, Tekirdağ'ın Merkez İlçesi Süleymanpaşa'da polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan E.Y. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 2 fişek bonzai ve 1 adet extacy hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınıp, olayla iligili soruşturmaya başlandı. Yine Süleymanpaşa ilçesinde bir başka adreste durdurulan E.D. isimli şüphelinin aracında yapılan kontrolde 2 fişek bonzai maddesi ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ise içerisinde bir şüphelinin bulunduğu araç, polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçtaki M.M.G. isimli şüphelinin üzerinden yapılan aramada 3 fişek Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Şarköy İlçesinde ise Motosiklet sürücüsü Ş.D. isimli şahsın yapılan üst aramasından 5 adet skank uyuşturucu maddesi ve 5 adet uyuşturcu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeler polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, olaylarla ilgili soruşturmaya başlatıldığı öğrenildi.

