Polisin şüphesi uyuşturucudan kurtarıyor

EDİNİLEN bilgiye göre, Tekirdağ'ın Merkez İlçesi Süleymanpaşa'da polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan E.Y. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 2 fişek bonzai ve 1 adet extacy hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınıp, olayla iligili soruşturmaya başlandı. Yine Süleymanpaşa ilçesinde bir başka adreste durdurulan E.D. isimli şüphelinin aracında yapılan kontrolde 2 fişek bonzai maddesi ele geçirildi.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ise içerisinde bir şüphelinin bulunduğu araç, polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçtaki M.M.G. isimli şüphelinin üzerinden yapılan aramada 3 fişek Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Şarköy İlçesinde ise Motosiklet sürücüsü Ş.D. isimli şahsın yapılan üst aramasından 5 adet skank uyuşturucu maddesi ve 5 adet uyuşturcu hap ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeler polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, olaylarla ilgili soruşturmaya başlatıldığı öğrenildi.
EDİNİLEN bilgiye göre, Tekirdağ'ın Merkez İlçesi Süleymanpaşa'da polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan E.Y. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 2 fişek bonzai ve 1 adet extacy hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınıp, olayla iligili soruşturmaya başlandı. Yine Süleymanpaşa ilçesinde bir başka adreste durdurulan E.D. isimli şüphelinin aracında yapılan kontrolde 2 fişek bonzai maddesi ele geçirildi.