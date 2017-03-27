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Polisin şüphesi uyuşturucudan kurtarıyor

Tekirdağ genelinde yapılan uygulamalarda, polisin şüphe üzerinde durdurduğu 4 kişi üzerinde bonzai, extacy gibi uyuşturucu maddesi çıktı. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturmalar başlatıldı

Polisin şüphesi uyuşturucudan kurtarıyor

Tekirdağ genelinde yapılan uygulamalarda, polisin şüphe üzerinde durdurduğu 4 kişi üzerinde bonzai, extacy gibi uyuşturucu maddesi çıktı. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturmalar başlatıldı

27 Mart 2017 Pazartesi 15:19
Polisin şüphesi uyuşturucudan kurtarıyor
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EDİNİLEN bilgiye göre, Tekirdağ'ın Merkez İlçesi Süleymanpaşa'da polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan E.Y. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 2 fişek bonzai ve 1 adet extacy hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınıp, olayla iligili soruşturmaya başlandı. Yine Süleymanpaşa ilçesinde bir başka adreste durdurulan E.D. isimli şüphelinin aracında yapılan kontrolde 2 fişek bonzai maddesi ele geçirildi.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ise içerisinde bir şüphelinin bulunduğu araç, polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçtaki M.M.G. isimli şüphelinin üzerinden yapılan aramada 3 fişek Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Şarköy İlçesinde ise Motosiklet sürücüsü Ş.D. isimli şahsın yapılan üst aramasından 5 adet skank uyuşturucu maddesi ve 5 adet uyuşturcu hap ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeler polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, olaylarla ilgili soruşturmaya başlatıldığı öğrenildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
BonzaiExtacyTekirdağ
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