Polisin gözü önünde öldürdü

İzmir'de üniversite okuyan genç İzmir Büyükşehir Belediyesine öğrenci kartı çıkarmak için online başvuruda bulundu. Kendi fotoğrafını göndermesine rağmen kabul edilmeyen genç, bunun üzerine ünlü futbolcu David Beckham'ın fotoğrafını göndererek Beckham fotoğraflı kartıyla yolculuk yapıyor