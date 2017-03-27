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Polis tabloyu kaldırdı zehir zulası ortaya çıktı

İstanbul Polisi, 3 farklı operasyonda 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirdi. Baskın yapılan adreslerden birinde, bir tablo ile kapatılan zula bulundu. "Mutluluk resimleri" yapan ABD'li ressama imitasyon tablonun ardındaki zulada son yılların en yüksek miktardaki kokaini ele geçirildi

Polis tabloyu kaldırdı zehir zulası ortaya çıktı

İstanbul Polisi, 3 farklı operasyonda 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirdi. Baskın yapılan adreslerden birinde, bir tablo ile kapatılan zula bulundu. "Mutluluk resimleri" yapan ABD'li ressama imitasyon tablonun ardındaki zulada son yılların en yüksek miktardaki kokaini ele geçirildi

27 Mart 2017 Pazartesi 15:46
Polis tabloyu kaldırdı zehir zulası ortaya çıktı
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İSTANBULEmniyeti’ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik 20 Mart ile 23 Mart arasında 3 farklı operasyon düzenledi. Küçükçekmece'de düzenlenen ilk baskında, “GDO’lu esrar” olarak bilinen “Skank” ele geçirildi. Esrardan 10 kat daha tesirli ve vücuda önemli ölçüde zarar veren 7 kilo skankla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

EN TEHLİKELİ UYUŞTURUCU
Polisin düzenlediği diğer bir operasyon ise, Fatih’te düzenlendi. İran uyruklu A.Z.’nin kaldırıldığı adrese baskın yapan polis, 2 kilo Metamfetamin ele geçirdi. Dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu olarak bilinen metamfetaminle ilgili gözaltına alınan A.Z., sorgulanmak üzere Emniyet’e götürüldü.

DEDEKTÖR KÖPEK
Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün son çalışması ise, Bakırköy’de gerçekleştirildi. Polis. uyuşturucu kuryelerine “toptan” satış yapan 2 zehir taciri belirledi. Teknik ve fiziki çalışmaların tamamlanmasının ardımdan adrese baskın yapıldı. Zehir deposu olarak kullanılan eve giren ekipler, uyuşturucu bulma eğitimli dedektör köpekler “Fırtına” ve “Maya” ile arama yaptı.

ZEHİR ZULASI
Evdeki aramada, koridordaki sütündaki, mutluluk resimleri yapmakla ünlü ABD’li ressam Dianna Dengel’e ait 3 parça halindeki taklit bir tablo polisin dikkatini çekti. Tabloyu kaldıran polis ekipleri, gizli bir bölme bülme buldu. Zula olarak kullanılan bölmede, eroin ve kokain çıktı. Evin diğer odaları ve tablo ardındaki zulada 19 kilo eroin ve 27 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonla L.Y.(45) ve T.D.(24) gözaltına alınırken, ele geçirilen kokainin son yıllarda İstanbul’da ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ortaya çıktı.

13 MİLYON LİRA
Polisin 3 operasyonda ele geçirdiği uyuşturucunun piyasa değerinin 13 milyon lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işlemlerinin devam ettiği de öğreni

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuOperasyonİstanbulMetamfetaminSkank
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