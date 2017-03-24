PKK operasyonunda 6 tutuklama

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri korsan gösteri düzenleyen ve kamu düzenini bozan terör örgütü PKK üyelerine yönelik çalışma başlatmıştı.

Çalışma kapsamında, kimlik tespiti yapılan şüphelilere yönelik takip başlatıldı. Takip kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında I.İ., M.A. ve K.K. isimli 3 şüpheli gözaltına alınarak, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında iletişim tedbiri uygulanan 3 şüphelinin iletişim tespit tutanaklarında suç unsuru tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda B.A., Ü.D. ve C.T. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.