Otomobilde 3 kilo eroin ele geçirildi

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti, nakli, kullanımı veya depolaması faaliyetlerini yürüten şahıs, yada şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında bir otomobil ile batı illerine uyuşturucu götürüleceği bilgisini alan polis, otomobili tespit edip narkotik köpeği 'Şila' isimli köpek ile arama yaptı. Yapılan aramada ‘Şila’nın tepki vermesi üzerine otomobilin göğüs tabir edilen kısmı açıldı. Burada zulalanmış 3 kilo 660 gram eroin maddesi ele geçirilirken, araçta bulunan 3 şahıs gözaltına alındı. Araç ve uyuşturucu maddeye el konulurken, şahısların sorgusu yapılmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.