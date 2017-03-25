Otomobil tankere arkadan çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

KAZA Osmaniye-Kadirli karayolu Koçyurdu köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Onur Çözeli (25) yönetimindeki 80 AH 021 plakalı otomobil, aynı yönde gitmekte olan Müslüm Koçoğlu idaresindeki 34 HN 9924 plakalı tankere arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Çözeli ile araçta bulunan Fatih Haydar Durmuş (22), Sinan Savrun, Ali Sadık Çözeli, Ahmet Dal ve Yakup Küçükkavruk yaralandı.

Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Onur Çözeli ve Fatih Haydar Durmuş hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, tanker sürücüsü Koçoğlu, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.