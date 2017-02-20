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Otomobil takla attı: 2 yaralı

Meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada iki kişi yaralandı

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada iki kişi yaralandı

20 Şubat 2017 Pazartesi 12:07
Otomobil takla attı: 2 yaralı
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EDİNİLEN bilgilere göre, Sakarya D-100 Karayolu Beşköprü mevkiinde meydana gelen kazada, 54 AR 339 plakalı otomobil, sürücüsünün Sapanca sapağına girerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Takla atan otomobilin sürücüsü ve otomobilde bulunan bir kişi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
OtomobilSakaryaTakla
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