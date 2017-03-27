Otomobil şelaleye uçtu: 2 yaralı

OLAY E-88 Karayolu üzerinde saat 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E-88 Karayolunda seyir halinde olan B.K. idaresindeki 38 HP 337 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce sol şeritte seyir halinde olan 35 DB 6451 plakalı otomobile ardından da kaldırıma çarparak yapay şelaleye uçtu.

Çevrede bulunan vatandaşların kazayı haber vermesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekibi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozok Üniversitesi Araştırma Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yapan otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

