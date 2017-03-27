Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90049
ALTIN
145.218
DOLAR
3.5894
STERLIN
4.5139
EURO
3.9008
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Reflüyü hafife almayın
Reflüyü hafife almayın
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu

Otomobil şelaleye uçtu: 2 yaralı

Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil, önce yanındaki araca sonra da kaldırıma çarparak şelaleye uçtu

Otomobil şelaleye uçtu: 2 yaralı

Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil, önce yanındaki araca sonra da kaldırıma çarparak şelaleye uçtu

27 Mart 2017 Pazartesi 10:56
Otomobil şelaleye uçtu: 2 yaralı
banner404

OLAY E-88 Karayolu üzerinde saat 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E-88 Karayolunda seyir halinde olan B.K. idaresindeki 38 HP 337 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce sol şeritte seyir halinde olan 35 DB 6451 plakalı otomobile ardından da kaldırıma çarparak yapay şelaleye uçtu.
Çevrede bulunan vatandaşların kazayı haber vermesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekibi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozok Üniversitesi Araştırma Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yapan otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
OtomobilşelaleYozgat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası: 5 ölü, 1 yaralı
Trafik kazası: 5 ölü, 1 yaralı
Alkollü sürücü faciaya neden oluyordu
Alkollü sürücü faciaya neden oluyordu
Antalya'da 'evet' kavgası karakolluk oldu
Antalya'da 'evet' kavgası karakolluk oldu

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals