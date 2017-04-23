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Otomobil kadınları ezdi! 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir sürücü yol kenarında yürüyen 3 kadına çarptı. Çarpma sonrası hastaneye kaldırılan kadınlardan biri öldü 2’si yaralandı

Otomobil kadınları ezdi! 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir sürücü yol kenarında yürüyen 3 kadına çarptı. Çarpma sonrası hastaneye kaldırılan kadınlardan biri öldü 2’si yaralandı

23 Nisan 2017 Pazar 11:59
Otomobil kadınları ezdi! 1 ölü, 2 yaralı
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EDİNİLEN bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinden Korucuk istikametine gitmekte olan R.Y., idaresindeki 57 AL 705 plakalı otomobil yol kenarında ilerleyen 40 yaşındaki Hatice A., 14 yaşındaki Sena E., ve 56 yaşındaki Hafize Aydemiroğlu çarptı. Otomobil sürücü çarpma sonrasında olay yerinde kaçtı.
Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tedavi altına alınan 56 yaşındaki Hafize Aydemiroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları inceleme sonrasında çarpıp kaçan otomobilin peşine düştü. Alandüzü Mahallesinde R.Y., isimli sürücü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri konuyla ilgili incelemesini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
OtomobilSakaryaAdapazarı
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