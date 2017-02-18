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Otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

18 Şubat 2017 Cumartesi 17:06
Otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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ALINAN bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 GC  8400 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara karayolunun 20. kilometresinde Hilmi  Macuncu'nun kullandığı kepçeyle çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Feyyaz Candan (33) olay yerinde hayatını  kaybetti. Cesedi olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından araçtan  çıkarılan Feyyaz Candan'ın yaralanan kardeşleri Enes ve Mahmut Candan ile Halit  Akdaş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp  Fakültesi ile Yunus Emre devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralı 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
EskişehirIş MakinesiTrafik Kazası
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