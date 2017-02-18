Otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ALINAN bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 GC 8400 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara karayolunun 20. kilometresinde Hilmi Macuncu'nun kullandığı kepçeyle çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Feyyaz Candan (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Cesedi olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Feyyaz Candan'ın yaralanan kardeşleri Enes ve Mahmut Candan ile Halit Akdaş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralı 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

