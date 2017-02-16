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Otel personelini taşıyan midibüs devrildi: 6 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde, bir otelin personelini taşıyan servis midibüsü devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı

Otel personelini taşıyan midibüs devrildi: 6 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde, bir otelin personelini taşıyan servis midibüsü devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı

16 Şubat 2017 Perşembe 12:22
Otel personelini taşıyan midibüs devrildi: 6 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Serik’in Boğazkent Mahallesi’ndeki bir otele personel taşıyan Alptekin Akkaya yönetimindeki 07 C 82265 plakalı midibüs, Karadayı Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Beton elektrik direğine çarpan midibüs şarampole devrildi. 14 personelin bulunduğu midibüsün sürücü Alptekin Akkaya ile 5 personel yaralandı.
Kazanın ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
KazaOtelPersonelMidibüs
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