Otel personelini taşıyan midibüs devrildi: 6 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Serik’in Boğazkent Mahallesi’ndeki bir otele personel taşıyan Alptekin Akkaya yönetimindeki 07 C 82265 plakalı midibüs, Karadayı Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Beton elektrik direğine çarpan midibüs şarampole devrildi. 14 personelin bulunduğu midibüsün sürücü Alptekin Akkaya ile 5 personel yaralandı.

Kazanın ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.