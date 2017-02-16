Otel personelini taşıyan midibüs devrildi: 6 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Serik’in Boğazkent Mahallesi’ndeki bir otele personel taşıyan Alptekin Akkaya yönetimindeki 07 C 82265 plakalı midibüs, Karadayı Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Beton elektrik direğine çarpan midibüs şarampole devrildi. 14 personelin bulunduğu midibüsün sürücü Alptekin Akkaya ile 5 personel yaralandı.
Kazanın ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
EDİNİLEN bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Serik’in Boğazkent Mahallesi’ndeki bir otele personel taşıyan Alptekin Akkaya yönetimindeki 07 C 82265 plakalı midibüs, Karadayı Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Beton elektrik direğine çarpan midibüs şarampole devrildi. 14 personelin bulunduğu midibüsün sürücü Alptekin Akkaya ile 5 personel yaralandı.