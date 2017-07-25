Okatan'ın katil zanlısı aranıyor

GAZİPAŞA'YA bağlı Hasdere Mahallesi'nde 20 Temmuz'da dere kenarında göğsünden tek kurşunla vurularak öldürülen Alanya Adliyesi'nden emekli zabıt katibi Çetin Okatan'ın cinayet şüphelisi F.C'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Sahte kimlik kullandığı belirlenen cinayet şüphelisinin suç dosyasının kabarık olduğu tespit edildi. 2014 yılında cezaevinden firar ettiği kaydedilen F.C.'nin, dolandırıcılık, hakaret, sahte kredi kartı üretme ve satma, basit yaralama gibi 7 ayrı suçtan arandığı ayrıca 7 ayrı hak mahrumiyeti olduğu belirtildi. Olay günü Çetin Okatan'a ait araçla kayıplara karışan F.C'nin yakalanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.