Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92920
ALTIN
147.737
DOLAR
3.6132
STERLIN
4.6242
EURO
3.9160
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

Öğretmenleri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı:3 yaralı

Elazığ'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Öğretmenleri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı:3 yaralı

Elazığ'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

24 Nisan 2017 Pazartesi 09:47
Öğretmenleri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı:3 yaralı
banner404

KAZA, Elazığ-Malatya yolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yılmaz idaresindeki 23 LP 959 plakalı öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile Fahri Akbaş yönetimindeki 23 K 083 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüste bulunan 2 öğretmen yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Elazığda KazaÖğretmenServis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası: 9 yaralı
Trafik kazası: 9 yaralı
Lüks araç bariyere saplandı: 1 yaralı
Lüks araç bariyere saplandı: 1 yaralı
Manavgat'taki kazada mucize gerçekleşti
Manavgat'taki kazada mucize gerçekleşti

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals