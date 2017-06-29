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Oğlunu ve torununu küfür ettiği için öldürmüş

Kastamonu'da oğlunu ve torununu av tüfeğiyle öldüren 85 yaşındaki İsmail Çıldır, olaydan bir gün önce torununun kendisine küfür etmesini içine sindiremediği için cinayetleri işlediğini iddia etti

Oğlunu ve torununu küfür ettiği için öldürmüş

Kastamonu'da oğlunu ve torununu av tüfeğiyle öldüren 85 yaşındaki İsmail Çıldır, olaydan bir gün önce torununun kendisine küfür etmesini içine sindiremediği için cinayetleri işlediğini iddia etti

29 Haziran 2017 Perşembe 17:07
Oğlunu ve torununu küfür ettiği için öldürmüş
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OLAY, dün sabah saat 06.00 sıralarında Hatip Köyü'nde Çıldır ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Sabah erken saatlerde İsmail Çıldır, tarlaya gitmek için traktöre binmeye hazırlanan 34 yaşındaki torunu Mustafa Çıldır'ı av tüfeğiyle vurdu. Daha sonra elinde tüfekle oğlunun yattığı odaya giden İsmail Çıldır, yatağında uyuyan 60 yaşındaki oğlu Kamil Çıldır'a ateş etti. Mustafa Çıldır ve Kamil Çıldır olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İsmail Çıldır, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda torununun olaydan bir gün önce kendisine küfür ettiğini öne süren Çıldır, küfürleri içine sindiremediği için duvarda asılı duran av tüfeğini alarak torununu ve oğlunu öldürdüğünü söyledi. Sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan İsmail Çıldır, Kastamonu Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
 

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