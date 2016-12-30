O öğretmen hakkında Antalya Barosu'ndan suç duyurusu

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, öğrencisinin giysilerini çıkartıp iç çamaşırıyla dolaştırdığı iddia edilen öğretmenin beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuğa işkence, kasten yaralama ve hakaret suçundan cezalandırılması talep edildi. Başvuru dilekçesinde suçu bildirmeyen kamu görevlileri hakkında da ihmal suretiyle işkence suçuna iştirak suçundan işlem yapılması istendi. Başvuru dilekçesine, olayla ilgili basın yayın organlarının haber linkleri de eklendi.

Antalya Barosu adına suç duyurusu başvurusunu ise Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul ile Başkan Yardımcısı avukat Yadigar Gedik Toy yaptı. Serap Ertuğrul, F.N.'ye yapılanların işkence suçunu oluşturduğunu belirterek, “Bu da 8 ile 15 arasında hapsi gerektiren bir eylemdir. Ayrıca bu suç insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirilmektedir" dedi.

Başvurularında çocukla ilgili koruma tedbirleri alınmasını da talep ettiklerini belirten avukat Ertuğrul, "Eğer çocuğun bakım ihtiyacı var ise bunun karşılanması yoluna gidilmesini istedik. Bu süreçte önce deliller toplanacak. Ancak öğretmenin görevine devam ediyor olması, delillerin karartılması noktasında önem taşımaktadır. Bu anlamda Antalya Valiliği ile il milli eğitim müdürlüğünü de göreve davet ediyoruz. En azından soruşturmanın selameti açısından bu aşamada öğretmenin görevden alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü işkence suçu ciddi bir suçtur. Gelinen noktada çocuğun yaşı ve eylemin bir öğretmen tarafından gerçekleştirilmiş olması olayın ciddiyetini daha da artırmaktadır" diye konuştu. Avukat Yadigar Gedik Toy ise söz konusu öğretmenin halen görevine devam etmesinin sakıncalı olabileceğini söyledi.

Antalya'da geçen mayıs ayında Hacı Hafize Saygan İlkokulu'nda birinci sınıfları okutan öğretmen D.L.'nin, 'pis' bulduğu öğrencisi F.N. için "Görüyorsunuz iç çamaşırı bile pis" diyerek sınıfta iç çamaşırıyla dolaştırıp başırı duvara vurduğu ileri sürüldü. Diğer öğrencilerin durumu ailelerine anlatması üzerine F.N.'nin ailesi, öğretmen D.L. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.