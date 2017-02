O cinayetle ilgili 7 kişi tutuklandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri 28 Kasım 2016 akşamı kaybolan ve 14 Ocak'ta Oymapınar Baraj Gölü Değirmenli Mahallesi yakınlarındaki İshak Seydi Tepesi mevkiindeki ormanlık alanda cesedi bulunan 34 yaşındaki Murat Ünal cinayeti ile ilgili 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin bazıları emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken Harun V., Derya V., Emre A., Tuğrul Ç., Seyfi Ö., Süleyman C., Beytullah A. ve avukat Hicran C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden Seyfi Ö. serbest bırakıldı, diğer 7 kişi ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye gönderildi.

Avukat Hicran C., Harun V., Derya V., Beytullah A., Emre A., Tuğrul Ç. ve Süleyman C. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyette gözaltı işlemleri süren diğer şüphelilerin ise bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.