Motosiklet kazası: 1 ölü 1 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, akşam saatlerinde Börezli Köyü'ne giden Talha Çelik’in (30) kullandığı motosiklet yolda kayarak devrildi. Kazada, motosikletin arkasında oturan kuzen Bilal Çelik (26) hayatını kaybederken, sürücü Talha Çelik ise ağır yaralandı. Kaza yerine gelen ambulans yaralı motosiklet sürücüsünü Edremit Devlet Hastanesi'ne götürürken, kazada yaşamını yitiren Bilal Çelik'in cansız bedeni ise Burhaniye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

