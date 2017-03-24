Minibüs ırmağa uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

ORDU'NUN Kabadüz ilçesi Özlükent mevkisi Dereyolu güzergahı üzerinde meydana kazada, cenazeye giden konvoyda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 28 YH 894 plakalı minibüs 100 metrelik uçurumdan Melet Irmağı'na uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre Işıl Türkcan adlı kadın hayatını kaybetti. Kazada minibüste bulunan 2 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
ORDU'NUN Kabadüz ilçesi Özlükent mevkisi Dereyolu güzergahı üzerinde meydana kazada, cenazeye giden konvoyda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 28 YH 894 plakalı minibüs 100 metrelik uçurumdan Melet Irmağı'na uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre Işıl Türkcan adlı kadın hayatını kaybetti. Kazada minibüste bulunan 2 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.