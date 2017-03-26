Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.409
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5070
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Engelli çocuklara 'At'la terapi'
Engelli çocuklara 'At'la terapi'
TÜRKÖK projesinde bağışçı sayısı 200 bini geçti
TÜRKÖK projesinde bağışçı sayısı 200...
'Gençlik iksiri' farelerde işe yaradı, sıra insanlarda!
'Gençlik iksiri' farelerde işe yaradı,...

Milli bisikletçiye motosiklet çarptı

5. Uluslararası Bisiklet Günleri ve Dağ Bisikleti Maratonu için Manavgat’ta bulunan milli bisikletçi Esra Kürkçü kaza geçirdi

Milli bisikletçiye motosiklet çarptı

5. Uluslararası Bisiklet Günleri ve Dağ Bisikleti Maratonu için Manavgat’ta bulunan milli bisikletçi Esra Kürkçü kaza geçirdi

26 Mart 2017 Pazar 11:42
Milli bisikletçiye motosiklet çarptı
banner404

KAYIT yaptırmak için bisikletiyle AKM’ye gitmekte olan Kürkçü’ye motosiklet arkadan çarparak hafif yaralanmasına neden oldu. Başkent Üniversitesi’nin milli bisikletçisi Esra Kürkçü, Manavgat’ta geçirdiği kazada hafif yaralandı. Edinilen bilgiye göre, yanında sporcu arkadaşıyla birlikte bisikletleriyle yarışma kayıtlarının yapıldığı Manavgat belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’ne gitmekte olan Kürkçü’ye Manavgat Köprüsü girişinde arkasından gelen F.Ö’nün kullandığı 07 LP 301 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kürkçü’nün ayağında sıyrık oluşurken, olay yerine gelen trafik ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından olay yerinden ayrıldı.

banner355
Son Güncelleme: 26.03.2017 13:07
Anahtar Kelimeler:
5. Uluslararası Bisiklet GünleriDağ Bisikleti MaratonuManavgatEsra KürkçüKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da korkutan kaza! 2 yaralı
Alanya'da korkutan kaza! 2 yaralı
Antalya'da 100 şişe votka ele geçirildi
Antalya'da 100 şişe votka ele geçirildi
5 ton kaçak mazot ele geçirildi
5 ton kaçak mazot ele geçirildi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals