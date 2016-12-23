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MHP'li vekil, Burdur’da trafik kazası geçirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul Burdur’da trafik kazası geçirdi

MHP'li vekil, Burdur’da trafik kazası geçirdi
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MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı, MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul’un içinde bulunduğu 06 DB 0106 plakalı araç Burdur merkez Antalya kavşağında, Anıl Şahin yönetimindeki 15 DA 969 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada MHP’li Yurdakul ve sürücüler yara almazken, otomobillerde maddi hasar oluştu. 
Kaza sonrası Milletvekili Yurdakul, El Bab Şehidi Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın Antalya’daki cenaze törenine katılmak üzere hareket etti. 
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