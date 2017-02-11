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Marketin otomatik kapısını kırıp alkol ve sigara çaldılar

Antalya’nın Kemer ilçesindeki bir hipermarketin ön kapısını kırarak mağazaya giren hırsızlar 20 bin liralık alkol ve sigara çalarak kaçtı

Marketin otomatik kapısını kırıp alkol ve sigara çaldılar

Antalya’nın Kemer ilçesindeki bir hipermarketin ön kapısını kırarak mağazaya giren hırsızlar 20 bin liralık alkol ve sigara çalarak kaçtı

11 Şubat 2017 Cumartesi 12:05
Marketin otomatik kapısını kırıp alkol ve sigara çaldılar
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EDİNİLEN bilgiye göre, bir hipermarket zincirinin Kemer Yeni Mahalle’de bulunan şubesine sabaha karşı 04.00 sıralarında gelen hırsızlar getirdikleri aletlerle marketin ön cephesindeki otomatik kapıyı kırarak içeri girdi. Alkollü içkilerin bulunduğu reyona giderek çok sayıda içki ve sigara çalan hırsızlar beyaz renkte bir otomobille kaçtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri delil toplarken hipermarket yöneticileri de markete intikal etti. Markette yapılan ilk incelemede hırsızların alkollü içecek ve sigara dışında bir şey çalmadıkları belirlerdi. Marketten 20 bin lira değerinde alkollü işçi ve sigara çalındığı tespit edildi.
İlçenin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının tam karşısında gerçekleşen hırsızlık olayında mağazanın güvenlik sistemlerinin de zamanında çalışmadığı, alarmın, 05.00 sıralarında polisler hipermarkete geldiğinde devreye girdiği ileri sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKemerAlkolSigara
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