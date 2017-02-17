Manavgat’taki Suriyeliler mülteci kampına gönderildi

MANAVGAT İlçe Jandarma Komutanlığı ve Taşağıl Karakol Komutanlığına bağlı ekipler Antalya Valiliğinin ‘metruk binalar, baraka ve çadırlarda ikamet eden oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere yönelik işlem yapılması’ yönündeki genelgesi doğrultusunda Taşağıl Bölgesinde çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Çakış Mahallesinde tarım arazilerinde kaçak olarak çalıştıkları belirlenen ve sağlıksız bir ortamda çadırlarda kalan 28’i çocuk, 20’si kadın olmak üzere 104 Suriyeli yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından Taşağıl’da bulunan Develi Düğün Salonuna getirilen Suriyeliler, parmak izi ve kimlik belirleme gibi işlemlerin tamamlanmasının ardından Antalya Göç İdaresi Başkanlığından gelen ekiplerle koordineli bir şekilde otobüslere bindirilerek Osmaniye’de bulunan mülteci kampına gönderildi.