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Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

Manavgat'ta 30 gram kristal uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı

Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

Manavgat'ta 30 gram kristal uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı

25 Haziran 2017 Pazar 13:01
Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu
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EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’ın Side Mahallesinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaşan jandarma, G.B. ve A.Y.’nin evine baskın düzenlendi.

Evde yapılan aramada, buzdolabı içerisinde 30 gram kristal uyuşturucu maddesi ile hassas terazi, 6 tane uyuşturucu madde içme aparatı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 3 bin 270 TL. 250 Euro para ele geçirildi. Gözaltına alınan G.B. ve A.Y. sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Alanya L tipi cezaevine gönderildi. 

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Son Güncelleme: 25.06.2017 13:07
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu OperasyonuManavgat
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