Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’ın Side Mahallesinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaşan jandarma, G.B. ve A.Y.’nin evine baskın düzenlendi.
Evde yapılan aramada, buzdolabı içerisinde 30 gram kristal uyuşturucu maddesi ile hassas terazi, 6 tane uyuşturucu madde içme aparatı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 3 bin 270 TL. 250 Euro para ele geçirildi. Gözaltına alınan G.B. ve A.Y. sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Alanya L tipi cezaevine gönderildi.
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