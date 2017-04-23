Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.326
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6644
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

Manavgat’ta oto fareleri yakalandı

Antalya’da otomobillerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklanırken, 2’si tutuksuz yargılandı

Manavgat’ta oto fareleri yakalandı

Antalya’da otomobillerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklanırken, 2’si tutuksuz yargılandı

23 Nisan 2017 Pazar 13:48
Manavgat’ta oto fareleri yakalandı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya’nın Manavgat ilçesinde Side, Selimiye ve Titreyengöl bölgelerinde otomobillerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık suçu işledikleri tespit edilen ve jandarma tarafından fiziki takibe alınan R.İ., S.A., N.S., O.Ç. ve Y.C. isimli şahıslar Side bölgesinde otomobilden hırsızlık yaparken Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahısların itirafları ve jandarmanın araştırmaları sonucunda Side, Selimiye ve Titreyengöl bölgesinde 5, Manavgat ilçe merkezinde polis bölgesinde 4 olmak üzere 9 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Sorgularının ardından Manavgat Adliyesine çıkarılan zanlılardan N.S. denetimli serbest, O.Ç. ve Y.C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, R.İ. ve S.A. ise tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MnavgatOtoHırsız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya’da sahte içki operasyonu
Antalya’da sahte içki operasyonu
Otomobil kadınları ezdi! 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil kadınları ezdi! 1 ölü, 2 yaralı
Antalya’da otomobilde şüpheli ölüm
Antalya’da otomobilde şüpheli ölüm

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals