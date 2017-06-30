Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 35°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.430
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5819
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Damar sertliğine dikkat!
Damar sertliğine dikkat!
30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Manavgat’ta feci kaza: 4 yaralı

Manavgat'ta 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı

Manavgat’ta feci kaza: 4 yaralı

Manavgat'ta 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı

30 Haziran 2017 Cuma 22:47
Manavgat’ta feci kaza: 4 yaralı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’ın Sorgun Mahallesi’nde festival kapsamında düzenlenen konserden dönen İbrahim Dağlı’nın kullandığı plakasız motosiklet ile Demirhan Kiraz’ın yönetimindeki 07 LPV 60 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosikletlerden fırlayan İbrahim Dağlı ve eşi Fındık Dağlı ile diğer motosiklet sürücüsü Demirhan Kiraz ve motosiklette bulunan Çağatay Güzelce yaralandı.  İbrahim Dağlı ve Çağatay Güzelce Manavgat Devlet Hastanesine, diğer yaralılar da özel hastanelere kaldırıldı. İbrahim Dağlı ve Demirhan Kiraz Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Çağatay Güzelce Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, Fındık Dağlı’nın tedavisine ise Side Özel Bilgi Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde devam edildiği, yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Yaralıların kasksız olduğu belirtildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ManavgatFeci Kazaçarpışması Sonucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya’daki orman yangında 5 ev kül oldu
Alanya’daki orman yangında 5 ev kül oldu
Antalya'da kadın 8 yerinden bıçaklanmış bulundu
Antalya'da kadın 8 yerinden bıçaklanmış bulundu
Alanya'da bayıltan sıcaklar
Alanya'da bayıltan sıcaklar

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals