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Manavgat'taki kazada mucize gerçekleşti

Manavgat’ta meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü, otomobil sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıktı

Manavgat'taki kazada mucize gerçekleşti

Manavgat’ta meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü, otomobil sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıktı

23 Nisan 2017 Pazar 22:35
Manavgat'taki kazada mucize gerçekleşti
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KAZA, Antalya-Alanya D-400 Karayolu üzeri, Manavgat Çevreyolu, Demokrasi Bulvarı kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Cengiz Çağlı’nın kullandığı 34 DV 3800 plakalı kamyon ile Titreyengöl'den Manavgat'a doğru seyir halinde olan Azize Arap’ın kullandığı 07 LT 596 plakalı otomobil, Demokrasi Bulvarı girişindeki trafik ışıklarında çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada kimsenin burnu bile kanamadı.

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Anahtar Kelimeler:
ManavgatKazaMucize
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