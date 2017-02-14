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Manavgat'ta korkutan orman yangını

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde iki farklı noktasında çıkan orman yangınları büyümeden söndürüldü

Manavgat'ta korkutan orman yangını

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde iki farklı noktasında çıkan orman yangınları büyümeden söndürüldü

14 Şubat 2017 Salı 13:59
Manavgat'ta korkutan orman yangını
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ANTALYA Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arozöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarını tamamlayan ekiplere, Yukarı Işıklar Mahallesi'nin Çubukören mevkisinde başka bir orman yangını başladığı haberi geldi. Yol kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla başlayıp makilik alana sıçrayan bu yangın da büyümeden söndürüldü. Yangınlarda yaklaşık bir hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat BarajıAntalyaManavgatManavgat Orman İşletme MüdürlüğüAntalya Büyükşehir BelediyesiÇubukören
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