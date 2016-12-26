Manavgat'ta kaza: 5 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’ın Evrenseki Mahallesinde Caner Arslan yönetimindeki 07 LJK 29 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kaldırıma çarptıktan sonra savrularak karşı yönden gelen Işık Yıkılmaz’ın yönetimindeki 51 DT 428 plakalı kamyona çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Caner Arslan’ın yanı sıra otomobilde bulunan Kübra, Yusuf Ege ve Umut Arslan ile Esra Erden yaralandı. Manavgat’ta değişik hastanelere kaldırılan yaralılardan Yusuf Ege ve Umut Arslan’ın durumlarının ciddi olduğu bildirildi.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
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