Manavgat'ta 100 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, sahil güvenlik ekipleri dün saat 03.20 sıralarında Manavgat ’ın 11 deniz mili güneyinde, bir tekneyi durdurdu. Durdurulan ahşap teknede arama yapan sahil güvenlik ekipleri, 20’si kadın ve 35’i çocuk toplam 100 Suriyeli kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan Suriyeli göçmenler kamplara gönderilmek üzeri Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.