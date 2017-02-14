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Lokantada kavga çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

Bir lokantada çıkan kavga tarafların birbirine silah doğrultması sonucu kanlı bitti. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

Lokantada kavga çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

Bir lokantada çıkan kavga tarafların birbirine silah doğrultması sonucu kanlı bitti. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

14 Şubat 2017 Salı 08:02
Lokantada kavga çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
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OLAY, saat 01.00 sıralarında  Ankara Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Cebeci Mahallesi Talatpaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir lokantada henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın kısa sürede şiddetlenmesi üzerine taraflar silahlarına sarıldı. Kanlı biten kavganın sonunda Emrah K. hayatını kaybederken A.A. isimli bir kişi de bacağından yaralandı. Olayın faillerinden olduğu iddia edilen bir kişi ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralı şahsa müdahalede bulunan sağlık ekipleri, şahsı tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürdü. Emrah K.’nın yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
Polis ekipleri, iş yerinin önünü şerit çekerek kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgede delilleri topladı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için arama çalışması başlattı. Emrah K.’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. .

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraKavgaGece
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