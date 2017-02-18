Lisede iğrenç olay! Her detayında dehşete düşeceksiniz

BURSA'NIN İznik İlçesinde bir lisede eğitim gören ve kısmi algılama güçlüğü çektiği belirten genç kıza tecavüz ettiği öne sürülen 4 liseli tutuklanırken, okul müdürü A.Y. ile okul müdür yardımcısı H.O. açığa alındı. İznik'te lise 2'nci sınıfa giden M.B.'ye tecavüz ettiği öne sürülen 2'si aynı okuldan, diğerleri bir başka lisede okuyan 4 zanlı, genç kızın yaşadıklarını ailesine anlatması sonucu gözaltına alındı. Algılama güçlüğü çeken genç kıza tecavüz ettiği öne sürülen adları açıklanmayan 17 yaşındaki 4 zanlı, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. İznik Kaymakamlığınca soruşturma kapsamında Okul Müdür Vekili A.Y. ile okulda yurtlardan sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev yapan H.O. açığa alındı.

