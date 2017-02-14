Komşularının uyarısıyla ölümden döndüler

OLAY bugün sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde kiracı olarak ikamet eden Yaşar Kan ve eşinin sobalı odada bulundukları sırada dairenin diğer tarafında bulunan odanın balkonundan çıktığı belirtilen yangın, balkon çatılarının ahşap olması nedeniyle kısa sürede evin çevresini kapladı. Komşuların uyarısı sonucu yangını fark ederek evden çıkan Yaşar Kan ve eşi komşuları sayesinde yangını zarar görmeden atlattı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye ekibi yangına müdahale ederek diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Evde eşiyle birlikte sobalı odada oturduklarını belirten Yaşar Kan "Yangının çıktığını komşularımızın bağırışları ile öğrendik ve hemen evden çıktık. Komşularımız haber vermese eşimle birlikte canımızdan olabilirdik. Komşularımız sayesinde canımızı kurtardık" dedi.

Yangını ilk gören kişi olan ev sahibi ise, tek tesellilerinin kimsenin burnunun bile kanamaması olduğunu söyledi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.