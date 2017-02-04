Kazayla kardeşini vurdu

OLAY Çakış Mahallesine 20 kilometre uzaklıkta Zincirli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı zamanda akrabaları olan Gökhan, İbrahim ve Ayberk G. ile birlikte ava çıkan H.G.’nin omzundaki tüfek ateş aldı. Olayda H.G.’nin yanında bulunan 14 yaşındaki kardeşi Hakan G. yüzüne isabet eden saçmalar nedeniyle yaşamını yitirdi. H.G.’nin Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kıbrıs’ta okuduğu ve tatil için geldiği bildirilen Hakan G.’nin ağabeyi H.G. jandarma tarafından gözaltına alındı.