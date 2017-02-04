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Kazayla kardeşini vurdu
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Kazayla kardeşini vurdu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ava çıkan gencin omzundaki av tüfeğinin ateş almasıyla çıkan kurşunlar kardeşine isabet etti. Göğsünden vurulan 14 yaşındaki Hakan G. yaşamını yitirdi

Kazayla kardeşini vurdu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ava çıkan gencin omzundaki av tüfeğinin ateş almasıyla çıkan kurşunlar kardeşine isabet etti. Göğsünden vurulan 14 yaşındaki Hakan G. yaşamını yitirdi

04 Şubat 2017 Cumartesi 09:34
Kazayla kardeşini vurdu
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OLAY Çakış Mahallesine 20 kilometre uzaklıkta Zincirli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı zamanda akrabaları olan Gökhan, İbrahim ve Ayberk G. ile birlikte ava çıkan H.G.’nin omzundaki tüfek ateş aldı. Olayda H.G.’nin yanında bulunan 14 yaşındaki kardeşi Hakan G. yüzüne isabet eden saçmalar nedeniyle yaşamını yitirdi. H.G.’nin Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kıbrıs’ta okuduğu ve tatil için geldiği bildirilen Hakan G.’nin ağabeyi H.G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatAv
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