Kaza yapıp kaçan sürücü kırık aynadan yakalandı 

Sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndne yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta Gazi Bulvarı Çallı Tıp Merkezi önünden Ulus Mahallesi'ne gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.Y.'ye havalimanı istikametine seyreden bir otomobilin çarptığı belirtildi. Sürücü durmayarak kaçarken, Ş.Y.'nin ambulansla götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, olay yerinde otomobile ait sağ dikiz aynası bulunduğunun belirtildiği açıklamada, "MOBESE kayıtlarından plakası tespit edilen aracın, M.K.'ye ait olduğu, olay günü aracı eşi V.K.'nin kullandığı belirlendi. Gözaltına alınan V.K., kazayı kendisinin yaptığını, kaza anında sağ dikiz aynasının kırıldığını, durmayarak kaçtığını ve Serik İlçesi'nde aynayı yaptırdığını beyan etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.K., tutuklanmıştır" denildi.

