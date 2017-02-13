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Kaza yapan sürücü "babamın arabasıydı" diye ağladı

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi  yaralandı  - Kazada hafif yaralanan sürücü, otomobilin önünde diz üstü çökerek  "babamın arabasıydı" diyerek gözyaşı döktü

Kaza yapan sürücü "babamın arabasıydı" diye ağladı

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi  yaralandı  - Kazada hafif yaralanan sürücü, otomobilin önünde diz üstü çökerek  "babamın arabasıydı" diyerek gözyaşı döktü

13 Şubat 2017 Pazartesi 15:06
Kaza yapan sürücü "babamın arabasıydı" diye ağladı
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ADANA'DA Bekir İ. yönetimindeki otomobil, Topalak Mahallesi'nde yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada araçta sıkışan henüz ismi belirlenemeyen bir kişi, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı Can-Kur ekiplerince kurtarılarak Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan sürücü ise kullanılamaz hale gelen otomobilin önünde diz üstü çökerek "babamın arabasıydı" diyerek ağladı. Polise ehliyetinin olmadığını söyleyen Bekir İ,  "Ağabey ne olur  alkolmetreyi getirmeyin" demesi dikkati çekti.  Ambulansa bindirilen sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaEhliyetsiz Sürücü
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