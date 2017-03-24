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Kayıp Zeliha'da Alanya detayı

Mersin'in Anamur ilçesinde 10 gün önce okula gitmek için evinden çıkan 17 yaşındaki Zeliha Sema Göçer’den haber alınamazken, genç kızın Alanya'dan kişi veya kişilerle kaçmış olabileceği iddia edildi

Kayıp Zeliha'da Alanya detayı

Mersin'in Anamur ilçesinde 10 gün önce okula gitmek için evinden çıkan 17 yaşındaki Zeliha Sema Göçer’den haber alınamazken, genç kızın Alanya'dan kişi veya kişilerle kaçmış olabileceği iddia edildi

24 Mart 2017 Cuma 22:59
Kayıp Zeliha'da Alanya detayı
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ANAMUR'A bağlı Bahçe Mahallesi'nde ikamet eden lise 3. sınıf öğrencisi Zeliha Sema Göçer (17), 15 Mart Çarşamba günü okula gitmek için evinden ayrıldı. Zeliha Sema, akşam eve dönmeyince telefonla aradıkları kızlarına ulaşamayan ailesi, gidebileceği yerlere baktı ancak kızlarını bulamadı. Tüm aramaların ardından bulunamayan kız hakkında polise kayıp başvurusunda bulunan baba Adem Göçer, "Kızım 10 gündür kayıp. Okula gitmek için evden çıkmıştı. Akşam eve dönmedi. Tedirgin olarak gidebileceği yerleri aradık. Bulamayınca polise başvurduk. Polis de her tarafta arıyor ancak onlar da, bizler de herhangi bir sonuç alamadık. Kızımızı tanıyan bilen herkesle irtibat kurduk ancak kimse nerede olduğunu bilmiyor" dedi. Kızının psikiyatrik tedavi gördüğünü aktaran Göçer, "Kızımın psikiyatrik rahatsızlığı var. İlaçlarını kontrollü olarak kullanmaktaydı. O gün ilaçlarını kullanmamış olabileceğinden şüphe duyuyoruz. Eğer öyle ise zaten kendisi de içerisinde bulunduğu durumun farkında olmayabilir" diye konuştu.
'ALANYA'DAN BİRİLERİYLE KONUŞMUŞ'
Kızının daha önce de böyle davranışları olduğunu söyleyen Göçer, kızının sosyal medya hesabına baktığını ve Alanya'dan bazı kişilerle irtibat kurduğunu öğrendiklerini belirtti. Göçer, "İrtibat kurduğu kişilerin de eski hükümlü olduklarını biliyoruz. Kimseyi suçlamıyoruz ancak orada olabileceğinden de endişe ediyoruz. Belki de Anamur içerisindedir. Görenlerden, duyanlardan polis ile irtibata geçmelerini istiyoruz. Kızım tedavi görüyor ve 18 yaşından küçük. Hayatından endişe ediyorum. İnşallah başına kötü bir şey gelmeden buluruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Zeliha Sema GöçerAlanyaKayıp Zeliha
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