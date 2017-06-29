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Katil zanlısından şoke eden iddia

Adana'da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı, "Ölen şahsın karısı fuhuş çetesiyle çalışıyor, bana iftira atıyor" diye bağırdı.

Katil zanlısından şoke eden iddia

Adana'da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı, "Ölen şahsın karısı fuhuş çetesiyle çalışıyor, bana iftira atıyor" diye bağırdı.

29 Haziran 2017 Perşembe 15:42
Katil zanlısından şoke eden iddia
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EDİNİLEN  bilgiye göre, olay 26 Ocak günü Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70310. Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bir kargo şirketinde çalışan Gökhan Toksöz (32) paraya ihtiyacı olunca tefecilerden yaklaşık 10 bin lira para aldı. Toksöz, söz verdiği zamanda parayı ödemeyince tefeciler paraya faiz koyarak yaklaşık 20 bin liraya yükseltti. Toksöz bu parayı bir türlü ödeyemezken, 26 Ocak günü işe gitmek için evde hazırlık yaparken kapı çaldı. Eşi E.K.T.'nin kapıyı açmasının ardından yüzü atkı ile sarılı iki kişi, Gökhan Toksöz'ü tabanca ile vurarak kaçtı. Yaralanan Toksöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin cinayet sonrası yaptığı araştırmada E.K.T., eşini para aldığı Orhan Kemal T. (25) ile Orkun T.'nin öldürdüğünü ileri sürdü. Polis bu bilgi doğrultusunda yaptığı araştırmada önce Orkun T.'yi, daha sonra da Orhan Kemal T.'yi gözaltına aldı.

Cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen Orkun T. tutuklanırken, Orhan Kemal T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak Toksöz'ün eşi E.K.T.'nin eşini Orhan Kemal T.'nin öldürdüğünü tekrar etmesi üzerine Orkun T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Orhan Kemal T. hakkında savcılık arama kararı çıkarttı. Polis, karar doğrultusunda Orhan Kemal T.'yi bugün Cemalpaşa Mahallesi'nde boş bir iş yerinde yakaladı.

Zanlı, Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülürken basın mensuplarının "Neden öldürdün?" sorusuna, "Ben öldürmedim" yanıtını verdi. Bir basın mensubunun, "Toksöz'ün eşi sizin para yüzünden öldürdüğünüzü söylüyor" demesi üzerine zanlı, "Para için değil, ben öldürmedim ki. Öldüren ortada. Eşi zaten eski fuhuş çetesinin karakteri, E.K. hala da fuhuş çetesine devam ediyor. Kocası da sahtekardır, beni dolandırdılar. Ailece beni bir şirkete girdirip, beni bu duruma soktular. Hepsi bir çete, ben cinayet işlemedim" dedi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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AdanaKatil ZanlısıFuhuş çetesiFuhuşBugünSağlıkYeşilyurt
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