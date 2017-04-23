Karısını öldürdü, sabaha kadar başında bekledi

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Ceyhan ilçesine bağlı Hacı İbrahim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Davut S. (43), gece tartıştığı eşi Saadet S.'yi (40) vücudunun 8 yerinden bıçakladı. Evden ayrılmayan Davut S., sabaha kadar öldürdüğü eşinin başında bekledi. Davut S., sabah 112 Acil Servis'i telefonla arayıp, eşinin intihar ettiğini söyledi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin 2 çocuk annesi Saadet S.'nin bıçak darbeleriyle öldürüldüğünü belirlemesi üzerine, durum polise bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler Davut S.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Cinayet sırasında diğer odada uyuyan çocukları G. ve E.'ye ise yakınları sahip çıktı. Sırtında ve göğüs bölgesinde 8 bıçak darbesi bulunan Saadet S.'nin cesedi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşini öldüren Davut S.’nin ifadesinde, “Akşam akrabalarımızı ziyarete gittik. Eve döndükten sonra da maddi konular nedeniyle tartıştık. Bu sırada bana hakaret edince çılgına döndüm ve kendimi kaybettim. Öldürdükten sonra sabaha kadar başucunda bekledim. Çok pişmanım” dediği öğrenildi.

Zanlının Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulaması sürüyor.

