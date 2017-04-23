Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.326
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6644
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

Karısını öldürdü, sabaha kadar başında bekledi

Adana'da tartışığı karısını 8 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra sabaha kadar başında bekleyip, daha sonra sağlık ekibini çağırıp eşinin intihar ettiğini söyleyen koca gözaltına alındı

Karısını öldürdü, sabaha kadar başında bekledi

Adana'da tartışığı karısını 8 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra sabaha kadar başında bekleyip, daha sonra sağlık ekibini çağırıp eşinin intihar ettiğini söyleyen koca gözaltına alındı

23 Nisan 2017 Pazar 14:52
Karısını öldürdü, sabaha kadar başında bekledi
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Ceyhan ilçesine bağlı Hacı İbrahim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Davut S. (43), gece tartıştığı eşi Saadet S.'yi (40) vücudunun 8 yerinden bıçakladı. Evden ayrılmayan Davut S., sabaha kadar öldürdüğü eşinin başında bekledi. Davut S., sabah 112 Acil Servis'i telefonla arayıp, eşinin intihar ettiğini söyledi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin 2 çocuk annesi Saadet S.'nin bıçak darbeleriyle öldürüldüğünü belirlemesi üzerine, durum polise bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler Davut S.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Cinayet sırasında diğer odada uyuyan çocukları G. ve E.'ye ise yakınları sahip çıktı. Sırtında ve göğüs bölgesinde 8 bıçak darbesi bulunan Saadet S.'nin cesedi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Eşini öldüren Davut S.’nin ifadesinde, “Akşam akrabalarımızı ziyarete gittik. Eve döndükten sonra da maddi konular nedeniyle tartıştık. Bu sırada bana hakaret edince çılgına döndüm ve kendimi kaybettim. Öldürdükten sonra sabaha kadar başucunda bekledim. Çok pişmanım” dediği öğrenildi.
Zanlının Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulaması sürüyor. 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
AdanaKarıKocaTartışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da korkutan yangın
Alanya'da korkutan yangın
Antalya’da sahte içki operasyonu
Antalya’da sahte içki operasyonu
Manavgat’ta oto fareleri yakalandı
Manavgat’ta oto fareleri yakalandı

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals