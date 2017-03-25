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Kan donduran itiraf

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir evde öldürüldükten sonra naylon poşete sarılı bulunan 25 yaşındaki kadının cinayet zanlısı yakalanırken, katilin doğum gününde cinayeti işlediği ortaya çıktı

Kan donduran itiraf

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir evde öldürüldükten sonra naylon poşete sarılı bulunan 25 yaşındaki kadının cinayet zanlısı yakalanırken, katilin doğum gününde cinayeti işlediği ortaya çıktı

25 Mart 2017 Cumartesi 15:03
Kan donduran itiraf
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ZANLI Ümit Ş. emniyetteki ifadesinde ise, "Bana 'kardeşim' diye bahsettiği daha önceki sevgilisi ile ilişkisini sürdürdüğü ortaya çıktı. Ben de cinnet getirerek önce darp ettim, sonrasında ise bıçakladım" dedi.
21 Mart'ta Yakakent Mahallesinde bıçakla öldürülen ve naylon poşete sarılı bulunan Funda Gülmez'in katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, genç kadının birlikte yaşadığı ve cinayetin bir numaralı şüphelisi Ümit Ş.'yi (24) yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler Ümit Ş.'yi, Konak ilçesi Hatay semtinde bir arkadaşının evinde olduğu tespit etti. Hemen vakit kaybetmeden operasyon düzenleyen polisler, zanlı ve arkadaşı İ.Ö (27)'yi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ümit Ş.'nin öldürdüğü kadınla Çiğli'deki evlerinde birlikte kaldıkları evli çift G.K ve M.K'yı da çelişkili ifadeleri sonrası gözaltına aldı.
 

Cinayeti itiraf etti: "Cinnet getirerek önce darp ettim"

Bir eğlence merkezinde gece çalışan Ümit Ş., olay günü eve gittiği ifade ederek, emniyette cinayeti itiraf etti. Birlikte yaşadığı Funda Gülmez'in kendisini aldattığı için cinnet getirdiğini öne süren Ümit Ş.'nin kan donduran ifadesinde, "Eve geldiğinde Funda'yı telefonla konuşurken yakaladım. Kimle konuştuğunu sorduğumda bana 'kardeşim' diye bahsettiği daha önceki sevgilisi ile ilişkisini sürdürdüğü ortaya çıktı. Ben de cinnet getirerek önce darp ettim, sonrasında ise bıçakladım" dedi.
Ümit Ş.'yi evinde saklayan İ.Ö'nün de "Olay günü Ümit'in beni aramasıyla taksiyle Çiğli'ye gittim. Dairenin önüne kadar geldim ancak 'müsait olmadığı' gerekçesiyle beni içeri sokmadı. Sonra benim eve geldik, bir gece yanımda kaldı" diye konuştu. Öte yandan, naylon poşete sarılı bulunan genç kızın ise cesedin saklanamamasından dolayı poşete sarıldığı tahmin ediliyor.
Doğum gününde cinayet işlemiş

Ümit Ş.'nin öldürdüğü kadınla birlikte aynı evde kaldıkları evin sahibi 1,5 yıllık evli G.K ve M.K'nin de ifadesine başvuran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çelişkili ifadeler sonrası gözaltına almıştı. Lokantada çalışan ev sahibi kadın G.K'nin, Ümit Ş.'yi önceden tanıdığını, kız kaçırdım diye geldikleri evlerinde birlikte kalmaya başladıklarını söyledi. G.K., olayın yaşandığı günün gecesinde doğum gününü kutlanan Ümit Ş.'nin, eşi M.K ve kendisine "Bu gün kafam dumanlı siz başka bir yerde kalın" diyerek evden uzaklaşmalarını istediğini de ifade ederek, eve biraz geç geldiklerinde kan izleri görerek polise haber verdiklerini anlattı.
Olay, Yakakent Mahallesi 8087/13 sokakta bulunan bir apartmanın 8'inci katında meydana gelmişti. Ü.Ş. isimli bir şahısla aynı evde yaşadığı öne sürülen 28 yaşındaki Funda Gülmez'den haber alamayan yakınları Gülmez'in yaşadığı eve gitmişti. Yakınları eve girdiğinde genç kızın naylon poşete sarılmış cansız bedeniyle karşılaşmıştı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
çiğliCinayetFunda GülmezİzmirIzmir Emniyet Müdürlüğü
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