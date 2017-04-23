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Kan donduran infaz! Sevgilisiyle birlikte olup...

Evinin önünde infaz edilen Necmettin Tolga G.’nin, eşi Sevgi G. ve erkek arkadaşı İbrahim D. tarafından öldürtüldüğü ortaya çıktı. Azmettirici ikili ile kiralık katil Bünyamin A. için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kan donduran infaz! Sevgilisiyle birlikte olup...

Evinin önünde infaz edilen Necmettin Tolga G.’nin, eşi Sevgi G. ve erkek arkadaşı İbrahim D. tarafından öldürtüldüğü ortaya çıktı. Azmettirici ikili ile kiralık katil Bünyamin A. için ağırlaştırılmış müebbet istendi

23 Nisan 2017 Pazar 10:34
Kan donduran infaz! Sevgilisiyle birlikte olup...
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İSTANBUL'DA yaşayan Necmettin Tolga G., 13 Ekim 2015 tarihinde Eyüp Güzeltepe Mahallesi'ndeki evine gidiyordu. Akşam saat 22.00 sıralarında caddede yürürken bir otomobilden silahla açılan ateş sonrasında kurşunlardan biri Necmettin Tolga G.'nin göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Necmettin Tolga G., Eyüp'te kaldırıldığı özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntülerinden zanlının kimliği belirlendi. Cinayeti, "Uyuşturucu"' ve "Hırsızlık" suçlarından kaydı bulunan 38 yaşındaki Bünyamin A.'nın işlediği tespit edildi.

20 BİN LİRAYA ANLAŞTILAR

Necmettin Tolga G.'nin 23 yaşındaki eşi Sevgi G.'nin cinayetten bir ay önce kocasının arkadaşı olan İbrahim D. ile Antalya'ya yerleştiği tespit edildi. Savcılık, iki sevgilinin telefon kayıtlarını inceledi. Sevgi G. ve erkek arkadaşının bir yıldır görüştükleri ortaya çıktı. Yasak aşk yaşayan çiftin, olaydan bir süre önce cinayeti işleyen Bünyamin A. ile görüştükleri belirlendi. Sevgi G. ve erkek arkadaşının, kiralık katil olduğu ileri sürülen Bünyamin A.'ya 10'ar bin lira verdikleri belirlendi. Antalya'da gözaltına alınan Sevgi G. ve erkek arkadaşı İstanbul'a getirildi. Çiftin, ifadesine başvuruldu. Suçunu itiraf eden Sevgi G. erkek arkadaşı İbrahim D. ve cinayeti işleyen Bünyamin A. için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Kaynak: Sabah

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Kiralık KatilSevgilisiyle Birlikte Kocasını öldürttü
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