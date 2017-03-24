Kadınlar tuvaletinde erkek cesedi bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Fatih Mahaallesi'ndeki Hazreti Hamza Cami'de bir erkek cesedi bulundu. Cuma namazının ardından tuvaletleri temizlemek isteyen cami görevlisi, kadınlar tuvaletinde bir kapının açılmamasından şüphelendi. Görevlinin ihbarı üzerine camiye gelen polis ekipleri, kapıyı zorlayarak içeri girince 22 yaşındaki Müslüm Kıraç'ı yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerden sonra Kıraç'ın öldüğünü tespit etti. Öte yandan tuvalette "ateş buz" olarak da bilinen metamfetamin uyuşturucu maddesi bulundu. Uyuşturucu kullanımı nedeniyle öldüğü tahmin edilen şahsın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli tıp Kurumuna gönderildi. Kıraç'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından tespit edilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

