Kaçak sigara ele geçirildi

EDİNİLEN bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelenerek durdurdukları Mehmet İ.’nin kullandığı 73 SP 293 plakalı yakıt tankerinde arama yaptı. Aramada tankerin içine gizlenmiş 22 bin 710 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Tanker sürücüsü Mehmet İ. polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

