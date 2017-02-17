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Kaçağa geçit yok

Gazipaşa’da jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu yolcu otobüsünde 3 bin 460 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Suriyeli 3 kardeş serbest bırakıldı

Kaçağa geçit yok

Gazipaşa’da jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu yolcu otobüsünde 3 bin 460 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Suriyeli 3 kardeş serbest bırakıldı

17 Şubat 2017 Cuma 22:02
Kaçağa geçit yok
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GAZİPAŞA Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güney Karakolu tarafından yapılan yol denetiminde, 05.00 sularında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada, Suriye uyruklu 15 yaşındaki Muhammet El İsa El Hıdır ile 19 yaşındaki Edhem El İsa El Hıdır kardeşlere ait olduğu belirlenen 4 valiz ve 2 kolide toplam 3 bin 460 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan kardeşler, kaçak sigaraları Gazipaşa'da oturan ağabeylerine getirdiklerini söyledi. Bunun üzerine ağabey İbrahim El İsa El Hıdır da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyede sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
GazipaşaJandarmaYolcu Otobüsü
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